TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Russia, nave battente bandiera di San Marino colpita da due droni a Novorossiysk: due feriti 17:53 Asfalto rovente, zampe a rischio: il caldo mette alla prova anche gli animali 16:26 Rimini, tentano il colpo in gioielleria e aggrediscono i titolari: arrestate due donne 13:24 L’amore più forte della malattia: si sposano al Pronto Soccorso dell’Infermi 12:36 Consumi acqua, l'Aass ringrazia i cittadini: "Grande senso di responsabilità dimostrato"
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Sorgentone alla Carosone come Buscaglione sembra Carotone

Dopo la tappa romagnola a BORGHI SONORI di Savignano continua il tour del pianista swing italiano ANTONIO SORGENTONE

di Francesco Zingrillo
12 ago 2026

SORGENTONE è un pianista naturale e istintivo (impara lo swing già dai 10 anni grazie al nonno musicista) dal carisma magnetico e creativo. ANTONIO diventa cantate e showman dopo aver vinto ITALIAN'S GOT TALENT scoperto da MARA MAIONCHI nel 2017. Il genere swing pianistico lo annovera tra i migliori interpreti dello strumento almeno in Italia (e sempre in modo originale) come JERRY LEE LEWIS negli anni '50. rock'n' roll, blues, boogie woogie, commistì musicalmente alla canzone d'autore. Un esplosivo gusto vintage che ci fa dire: “Tony” Sorgentone come Carosone a mo' di di Buscaglione (ironico tanto quanto Carotone!).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura