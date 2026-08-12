CONCERTI Sorgentone alla Carosone come Buscaglione sembra Carotone Dopo la tappa romagnola a BORGHI SONORI di Savignano continua il tour del pianista swing italiano ANTONIO SORGENTONE

SORGENTONE è un pianista naturale e istintivo (impara lo swing già dai 10 anni grazie al nonno musicista) dal carisma magnetico e creativo. ANTONIO diventa cantate e showman dopo aver vinto ITALIAN'S GOT TALENT scoperto da MARA MAIONCHI nel 2017. Il genere swing pianistico lo annovera tra i migliori interpreti dello strumento almeno in Italia (e sempre in modo originale) come JERRY LEE LEWIS negli anni '50. rock'n' roll, blues, boogie woogie, commistì musicalmente alla canzone d'autore. Un esplosivo gusto vintage che ci fa dire: “Tony” Sorgentone come Carosone a mo' di di Buscaglione (ironico tanto quanto Carotone!).



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