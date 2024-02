Soroptimist, platea piena per la lectio sul manoscritto della vita dei santi Marino e Leo

Soroptimist, platea piena per la lectio sul manoscritto della vita dei santi Marino e Leo.

Ampia partecipazione al Grand Hotel di San Marino per la lectio magistralis “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto”. Dopo la mostra e la dissertazione tenuta a Palazzo Pubblico, Meris Monti - Presidente della Commissione nazionale Unesco - e Maria Giovanna Fadiga - filologa e Ambasciatrice d'Italia a San Marino - sono tornate a parlare del più antico documento sulla vita dei Santi Marino e Leo e del progetto di candidatura di iscrizione del prezioso reperto al Registro UNESCO “Memory of the World” presentato dalle Commissioni di Italia, San Marino e Croazia.

Una serata voluta dal Soroptimist Club San Marino e introdotta dalla Presidente Isabella Gumpert, che ha messo in rilievo “l'occasione di approfondire e rivalutare il patrimonio dei valori che ci identifica da sempre” - ha detto, ricordando il tema scelto per il suo mandato: il rispetto. Parola e valore che già compariva – ha rilevato l'Ambasciatrice Fadiga – proprio nell'antico manoscritto.

La lectio magistralis “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto”, presentata a palazzo Pubblico, verrà trasmessa su San Marino RTV, venerdì 1 marzo, ore 22.55

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: