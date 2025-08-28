Sorrentino apre la Mostra del Cinema: "Un atto di Mattarella mi ha ispirato"

Con l'ultima opera di Paolo Sorrentino, “La grazia”, interpretata da Toni Servillo e Anna Ferzetti, si è aperta l'82esima Mostra internazionale del cinema di Venezia. “Un film d'amore, di dubbio e di politica”, lo ha presentato il regista premio Oscar, che parla di un presidente della Repubblica di finzione, che in realtà nasce da uno spunto vero di cronaca, ha spiegato, ossia il fatto che il presidente Mattarella aveva concesso la grazia ad un uomo che aveva ucciso la moglie con l'Alzheimer. “Mi ha colpito – ha spiegato Sorrentino – che un presidente della Repubblica avesse avuto questo atteggiamento nei confronti della vita e di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe sempre incarnare. Perché la politica – ha concluso – dovrebbe frequentare il dubbio”.

E proprio il presidente Mattarella ha inviato un suo messaggio alla Mostra, “il cinema è parte essenziale della nostra cultura – ha scritto – ne esprime, nel mondo, il genio; trasmette e consolida bellezza, speranza, valori. Il suo contributo è particolarmente prezioso in questo periodo che manifesta il bisogno di recuperare solidità culturale e senso di umana solidarietà”.

In verità la Mostra si era aperta tra le polemiche, per la richiesta di esclusione degli attori Gal Gadot e Gerard Butler, israeliana e britannico, ma accusati di dichiarazioni pubbliche a sostegno del governo israeliano. Il collettivo Venice4Palestine, che riunisce oltre 1.500 professionisti del mondo del cinema, tra attori, registi e artisti italiani e internazionali, chiedevano una presa di posizione a Venezia sul conflitto in corso a Gaza, sollecitando poi esplicitamente il ritiro dell'invito ai due attori, quando nessuno dei due, in realtà, aveva mai formalizzato la propria presenza al festival. “Abbiamo chiaramente espresso la nostra posizione su Gaza, ma non censuriamo nessuno”, ha risposto il direttore artistico Alberto Barbera.

L'attrice Emanuela Fanelli, chiamata a condurre le serate di apertura e chiusura, ha annunciato il Leone d'Oro alla carriera a Werner Herzog, il primo di questa edizione, mentre il secondo andrà a Kim Novak. Il cineasta tedesco ha avuto la laudatio per il riconoscimento recitata dall'amico ultracinquantennale Francis Ford Coppola.











