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"Sorsi con versi al tramonto". Appuntamento con la musica e il teatro di Sara Jane Ghiotti e Fabrizio Raggi

Tra le colline di Montelicciano, un aperitivo letterario alla scoperta delle emozioni

di Nicole Ciotti
17 lug 2026

Ti amo, ti odio, ti rido. Come si portano in scena i sentimenti? Sara Jane Ghiotti e Fabrizio Raggi lo fanno con la canzone e con il teatro, accompagnati dal pianoforte di Simone Migani. Un aperitivo culturale, una serata poetica a bordo piscina in una delle più belle cornici paesaggistiche del territorio, tra l'Adriatico e il Monte Titano. Il palcoscenico è infatti un prato tra le colline di Montelicciano.

In questa notte di mezza estate dedicata all'ascolto e alla lettura condivisa, si esplorano le diverse situazioni dell'umano grazie alla fusione di teatro e musica. Per parlare d'amore Raggi sceglie di partire dalle parole di Shakespeare. La serata prosegue in compagnia di Pasolini e Yourcenar, ma c'è anche spazio per la leggerezza del cabaret. E per il repertorio musicale, Ghiotti è interprete dei grandi classici della canzone italiana.

Uno spettacolo che ha mescolato forme d'espressione e sensibilità diverse, segnando la prima collaborazione tra l'attore e regista e la cantante sammarinese. Esperimento di successo, racconta Raggi, che non esclude possa evolversi in uno spettacolo vero e proprio, questa volta sul palcoscenico di un teatro.




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