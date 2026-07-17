"Sorsi con versi al tramonto". Appuntamento con la musica e il teatro di Sara Jane Ghiotti e Fabrizio Raggi

Ti amo, ti odio, ti rido. Come si portano in scena i sentimenti? Sara Jane Ghiotti e Fabrizio Raggi lo fanno con la canzone e con il teatro, accompagnati dal pianoforte di Simone Migani. Un aperitivo culturale, una serata poetica a bordo piscina in una delle più belle cornici paesaggistiche del territorio, tra l'Adriatico e il Monte Titano. Il palcoscenico è infatti un prato tra le colline di Montelicciano.

In questa notte di mezza estate dedicata all'ascolto e alla lettura condivisa, si esplorano le diverse situazioni dell'umano grazie alla fusione di teatro e musica. Per parlare d'amore Raggi sceglie di partire dalle parole di Shakespeare. La serata prosegue in compagnia di Pasolini e Yourcenar, ma c'è anche spazio per la leggerezza del cabaret. E per il repertorio musicale, Ghiotti è interprete dei grandi classici della canzone italiana.

Uno spettacolo che ha mescolato forme d'espressione e sensibilità diverse, segnando la prima collaborazione tra l'attore e regista e la cantante sammarinese. Esperimento di successo, racconta Raggi, che non esclude possa evolversi in uno spettacolo vero e proprio, questa volta sul palcoscenico di un teatro.







