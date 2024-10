PRIMA FILM 'Sostanze' che cambiano le donne THE SUBSTANCE il volto della vanità di Demi Moore da Cannes alla Festa di Roma nei cinema

L'ossessione della giovinezza pervade il corpo e le menti. Una donna in decadenza, star invecchiata della tv, che non riesce più a sostenere, fisicamente e mentalmente, la parte della diva salutista in declino atletico-estetico, al centro del “body horror” spinto, nel binomio universo donna e immagine distorta. La faccia di Demi Moore, icona sensuale ed erotica di bellezza, approssimante distorta e storpiata fatta a brandelli fino alla follia. Un soggetto filmico che ha dei precedenti nella storia del cinema. Il femminile visto nel suo doppio, giovane (Margaret Qualley) - vecchio (Moore) auto-partoriti... Una esce dall'altra alla Cronenberg. Siamo tutti tronchi corporali di plastica patinata, così.

