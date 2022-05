'Sparare' alla mafia: le foto d'assalto di Letizia Battaglia

“C'era una volta il West”: il bandito Frank uccide a sangue freddo un bambino che ha solo sentito il suo nome. Era sfuggito a un altro come avvenne per la foto atroce di LETIZIA BATTAGLIA puntata a forza sul cadavere di un piccolo palermitano che aveva visto e sentito troppo (tanti saranno gli innocenti spariti, sciolti nell'acido e semplicemente giustiziati, a causa dei genitori). Perché il verbo SHOOT (usato in fotografia) significa scattare, riprendere ma soprattutto sparare. Una donna in prima linea negli anni della guerra civile siciliana ha fissato il dolore dei giorni dei morti ammazzati di mafia. Scatti che hanno cambiato il punto di vista giuridico su mafiosi e politici. Immagini in bianco e nero senza tempo su boss e mattanze in atmosfere da campo di sterminio nazista. La sua bambina con il pallone fa paura come il sorriso di FRANK nel western di Leone.

