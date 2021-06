LUOGHI ESPOSITIVI APERTI "Spazi Indecisi" museali tra Forlì-Cesena e Cattolica “In loco” il Museo diffuso dell'abbandono da un progetto dell'associazione Spazi Indecisi di Forlì sul territorio romagnolo per la valorizzazione dei posti abbandonati

Ci sono luoghi del cuore e della mente, e fisici del corpo, che ci hanno accompagnato per decenni magari da un secolo all'altro tra due millenni, e sono qui, www.inloco.eu: ville, chiese e conventi, colonie marine, fabbriche. Fruibili in modalità “immersiva” secondo la filosofia degli SPAZI INDECISI dell'associazione forlivese. Esplorare, combinando secondo memoria e tecnologia, la 'materia'. Nasce, così, il “Museo diffuso dell'abbandono” da un progetto sui posti in disuso replicabile in vari contesti (solo in Italia sono 50mila i palazzi storici, 20mila le chiese, 5mila i borghi abbandonati). Rigenerare la bellezza: 7 itinerari da Imola a Cattolica in contenuti multimediali (e c'è pure la app!).

