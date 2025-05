MUSEI MIGRANTI Spazi museali metropolitani fuori MUSEOCRACY di Antonio Di Domenico un documento sulle realtà complesse museali di Roma presentato all'IPER Festival delle Periferie 2025

Il MAAM è il Museo dell'Altro e dell'Altrove insieme a quello delle Periferie di Roma, città meticcia, fuori dal centro e oltre il Grande Raccordo dove si vive di sgomberi della prefettura e di abusivismo intorno a Tor Bella Monaca. Qui ci sono due realtà museali con criticità comuni che non vogliono mollare. Precari in un salumificio dismesso salvaguardano le comunità di migranti giunte qui nei decenni. La testimonianza filmata in MUSEOCRACY della presenza culturale metropolitana è stata mostrata alla Casa del Cinema con le testimonianze di Ascanio Celestini e Zerocalcare sulla cittadinanza ai margini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: