MEET "ASSAGGI" DI MAGGIO “SPECIAL EDITION”: il Meeting 2020 in formula nuova alla Fiera vecchia #Meet020 di Rimini confermata l'edizione dal 18 al 23 agosto area Palacongressi in una formula speciale per riflettere sulla ricostruzione

Una SPECIAL EDITION vera occasione di riflessione tra piattaforme digitali e pubblico a gruppi in platea. I temi tra i più dibattuti del dopo covid, ovvero: sostenibilità e sussidiarietà, cura, salute ed educazione. Scienza e relazioni internazionali. Persone e religioni: interazione e dialogo. Personalità e amici del MEETING da decenni ospiti prestigiosi e testimoni del tempo invitati a “dare un contributo profondo e significativo alla ricostruzione”, secondo le parole del neo presidente della Fondazione Meeting, BERNHARD SCHOLZ.

Il Palacongressi rappresenta una sorta di ritorno alle origini per gli incontri di CL. Una forma BLENDED a integrare la scelta digitale che per il direttore del MEETING, Emmanuele Forlani, vedrà un massimo di 400 presenze ogni 2 eventi in discontinuità con gli spazi per le mostre. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato come interlocutori di SCHOLZ i “saggi” dell'evento estivo, l'economista STEFANO ZAMAGNI insieme al giornalista e scrittore amico della kermesse ciellina LUCA DONELLI, oltre al regista GIOVANNI SCIFONI. Al lancio ufficiale musica in friendship di giovani strumentisti europei per non dimenticare i volontari di oggi e di sempre.

fz.



I più letti della settimana: