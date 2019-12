“Speciale Nave Vespucci 2019”, questa sera su RTV, dopo le anteprime a Livorno e La Spezia Per la Festa di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, alle 21.10 il reportage “Nave Vespucci 2019, da Alicante all'Elba”. Lunedì in anteprima all'Accademia Navale di Livorno, ieri proiezione a Spezia, dove il Vespucci è di stanza

Davanti agli allievi dell'Accademia, sotto gli occhi dei protagonisti della campagna d'addestramento 2019: la fatica, ma anche il cambiamento che questa ha prodotto, tutte le emozioni di quei giorni rivivono nelle immagini dello speciale di San Marino RTV. Realizzato a bordo della nave-scuola - da Alicante all'Elba - tratta terminale rispetto ai tre mesi che gli allievi della prima classe hanno trascorso a bordo, navigando fino al nord Europa, passando per l'Atlantico. Una tappa fondamentale nel loro percorso di formazione. Formazione, nel passaggio da Classe a Corso, esperienza indelebile nella memoria di tutti gli ufficiali, spettatori per una seconda anteprima, ieri a La Spezia, al Circolo Ufficiali. Ex ufficiali, membri d'equipaggio, appassionati di mare: a presentare l'evento il Vice-Presidente del Circolo, Leonardo Merlini; insieme al Presidente dell'Anmi-Liguria, Roberto Camerini e al nuovo Comandante di Nave Vespucci, Gian Franco Bacchi.

“Nave Vespucci 2019, da Alicante all'Elba”, il reportage è di Carlo Romeo, per la regia di Marco Alessandri, fotografia di Cristian Torelli, responsabile di produzione Danilo Berardi.

Nel video, l'intervista al Comandante dell'Accademia Militare di Livorno, Contrammiraglio Flavio Biaggi



