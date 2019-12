“Speciale Nave Vespucci 2019”, su RTV dopo le anteprime a Livorno e La Spezia Per la Festa di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, alle 21.10 il reportage “Nave Vespucci 2019, da Alicante all'Elba”. Lunedì in anteprima all'Accademia Navale di Livorno, ieri proiezione a Spezia, dove il Vespucci è di stanza

Davanti agli allievi dell'Accademia, sotto gli occhi dei protagonisti della campagna d'addestramento 2019: la fatica, ma anche il cambiamento che questa ha prodotto, tutte le emozioni di quei giorni rivivono nelle immagini dello speciale di San Marino RTV. Realizzato a bordo della nave-scuola - da Alicante all'Elba - tratta terminale rispetto ai tre mesi che gli allievi della prima classe hanno trascorso a bordo, navigando fino al nord Europa, passando per l'Atlantico. Una tappa fondamentale nel loro percorso di formazione. Formazione, nel passaggio da Classe a Corso, esperienza indelebile nella memoria di tutti gli ufficiali, spettatori per una seconda anteprima, ieri a La Spezia, al Circolo Ufficiali. Ex ufficiali, membri d'equipaggio, appassionati di mare: a presentare l'evento il Vice-Presidente del Circolo, Leonardo Merlini; insieme al Presidente dell'Anmi-Liguria, Roberto Camerini e al nuovo Comandante di Nave Vespucci, Gian Franco Bacchi.

“Nave Vespucci 2019, da Alicante all'Elba”, il reportage è di Carlo Romeo, per la regia di Marco Alessandri, fotografia di Cristian Torelli, responsabile di produzione Danilo Berardi.

Nel video, l'intervista al Comandante dell'Accademia Militare di Livorno, Contrammiraglio Flavio Biaggi

Per rivedere lo speciale clicca qui





I più letti della settimana: