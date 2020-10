Speranza in levare: un documento di pace in musica

#makemusicnotwar ovvero CRESCENDO unisce talenti che arrivano da terre diverse e storicamente in conflitto: nemiche. La musica oltrepassa tutte le barriere e crea l'amore... Il lungometraggio di Dror Zahavi parte da due sentimenti contrari e insormontabili: odio reciproco e passione per la musica. L'idea del direttore d'orchestra BAREMBOIM, già alla Scala di Milano dal 2011 al 2014, e quella di portare un gruppo di giovanissimi artisti sulle montagne italiane con un moderatore/direttore non a casa tedesco accompagnato da una donna d'affari. La pace tra Israele e Palestina può partire dalla musica immortale? Creare un'orchestra della pacificazione si può se gli strumentisti sono divisi in fazioni astiose!? Siccome di primo violino ce n'è uno chi compete non può odiarsi: esattamente come in un rapporto amoroso. Un ragazzo e una ragazzo cominciano a conoscersi... e lo scontro in musica diventa un bacio e un abbraccio, speranza in CRESCENDO...

fz