MUSICA REGIONE

Sperimentazione: arie cipriote metropolitane

I ciprioti Nābu Pēra con il progetto immersivo “Soundscapes of Nicosia” al Museo e Biblioteca della Musica di Bologna, (s)Nodi il festival inconsueto, con i loro suoni e radici popolari in elettronica crocevia di culture e religioni

Suoni urbani da Cipro: Nicosia diventa il centro di improvvisazione in memorie mediterranee: paesaggi sonori e metropolitani. La città antica, crocevia storico di culture, vive di echi e rumori civici: il suono nascosto di una METROPOLIS abitata. NABU PERA è un trio sperimentale cipriota in musica acustica, elettronica, e registrazioni live (rumoristica e presa diretta). SOTTOFONDI... accumuli delicati e “ponti sonori” di una città e un'isola da sempre divise.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy