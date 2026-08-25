MUSICA REGIONE Sperimentazione: arie cipriote metropolitane I ciprioti Nābu Pēra con il progetto immersivo “Soundscapes of Nicosia” al Museo e Biblioteca della Musica di Bologna, (s)Nodi il festival inconsueto, con i loro suoni e radici popolari in elettronica crocevia di culture e religioni

Suoni urbani da Cipro: Nicosia diventa il centro di improvvisazione in memorie mediterranee: paesaggi sonori e metropolitani. La città antica, crocevia storico di culture, vive di echi e rumori civici: il suono nascosto di una METROPOLIS abitata. NABU PERA è un trio sperimentale cipriota in musica acustica, elettronica, e registrazioni live (rumoristica e presa diretta). SOTTOFONDI... accumuli delicati e “ponti sonori” di una città e un'isola da sempre divise.

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