Spettacolo-film su Birmania-Myanmar

"Vita agli arresti"

Il testo teatrale del 2014 ha fatto da sceneggiatura al film “VITA AGLI ARRESTI” di Marco Martinelli con Ermanna Montanari del 2017. Sostenuta dal FimMaker Festival e della Direzione Generale del Cinema l'opera torna in circolo sollevando critiche sulla Premio Nobel per la Pace 1991. SUU KYI in 21 anni di detenzione, la vittoria politica e il governo sotto tutela militare, il massacro delle minoranze islamiche Rohingya (diritti umani a singhiozzo!?) e, oggi, il golpe, le manifestazioni con i morti e la nuova oppressione in Myanmar omologo della vecchia Birmania (la suora missionaria in ginocchio davanti ai soldati per il perdono chiama in causa la leader politica della rivoluzione spirituale in una nazione buddhista). La storica compagnia teatrale ravennate “delle Albe” è ancora una volta laboratorio d'idee che sperimenta la vita nel nome della collettività. Riparte da qui il nuovo progetto filmico “ER” protagonista ERmanna che su pellicola rimontata di Gianni Celati parla con gli asini...

