EMILIA ROMAGNA TEATRO Spettacolo libero di volare in piazza I clown di Teatro Necessario al festival comico emiliano “In libertà” all' ULTIMAPROVINCIA di Piacenza

“Clown in libertà”. Tre personaggio paradossali ma di talento in musica e giocoleria capaci di stupirsi del pubblico bambino da bambini dello spettacolo. Il clown e nascosto in ognuno e se pensiamo a quanto siamo ridicoli nelle nostre espressioni quotidiane non possiamo che sorridere di loro. Il canovaccio è quindi fatto di duelli al ralenti, scambi di attrezzi rubati e nascosti, evoluzioni e piramidi intrisi di ironia e malinconia... Musica acrobatica per stordire e sorprendere lo spettatore (NECESSARIO!) che inevitabilmente diventa parte del circo (TEATRO) nelle follie di strada.

