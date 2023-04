Spettacolo-Suicidio? Autobiografia di Lodo de Lo Stato Sociale

Lodo sembra Frodo nascosto in fondo all'inquadratura ascolta Borghesi che parla di lui come fa lo spettatore giù in platea quasi fosse l'ultimo viaggio de “Il Signore degli Anelli”. LO SPETTACOLO è sbagliato fin dall'inizio. Dallo show sul palcoscenico si trasforma nella autobiografia (la vera storia dove c'è pure X-Factor a Sanremo) di Lodo Guenzi fondatore della band, LO STATO SOCIALE. Come bambini i protagonisti scappano dalla scena e dalla vita correndo veloci. Da adulti, poi, ci sentiamo inadeguati fuggendo davanti alle scelte fatte (anche per amore). Quell'inadeguatezza ci dice, davvero, chi siamo di fronte al D(d)estino.