MUSICA RIVIERA Spiagge in soul per "Blues Eye" Sui Lidi di Ravenna il concerto dei LEHMANN BROTHERS il gruppo funky francese che ha partecipato al Montreax Jazz Festival

Un'esplosione nu-soul di sabbia e ritmi hip hop, jazz e afrobeat, i francesissimi LEHMANN sul litorale sud ravennate al festival dei lidi d'estate portano il pubblico direttamente in spiaggia fino al 14 agosto grazie all'associazione “Blues Eye” con il Comune di Ravenna. Funk ritmico basato sugli ottoni per voce “nera” e tromboni, chitarre e tastiere, 6 musicisti d'Oltralpe conosciuti in tutto il mondo per il loro “groove” caldo tra house e jazz. Una festa musicale a Porto Corsini sul mare le ripartenze esplosive degli strumentisti di scuola Jamiroquai, James Brown, Fela Kuti e A Tribe Called. Tappa romagnola della tournée europea tra Londra, Brema e Friburgo, e una partecipazione allo storico Festival Jazz di Montreau. Da ormai un mese SPIAGGE SOUL è una carovana multicolore di stili e generi da tutti i continenti alla 14esima edizione.

