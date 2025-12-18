ANTEPRIMA CINEMA

Spike Lee con Denzel Washington tra Torinoff e NYCity

Dalla 43^ edizione del Torino Film Festival SPIKE LEE presenta HIGHEST 2 LOWEST con Denzel Washington già in anteprima a Cannes 2025

Il festival di Torino diretto da Giulio Base mette al centro il regista americano con la sua storia newyorkese sull' “anatomia di un rapimento”a 40 anni dal mitico LOLA DARLING vorrebbe girare una pellicola sul viagra... Il film omaggio a Kurosawa e Friedkin non è un remake! La città è al centro della storia tra Manhattan e Brooklyn dove vive Spike Lee (ricorda Woody Allen). E tanta musica, pure un Celentano all'americana.

