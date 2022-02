SANREMO Spopola il FantaSanremo: ecco il perché dei "papalina" e del saluto a zia Mara

Spopola il FantaSanremo: ecco il perché dei "papalina" e del saluto a zia Mara.

Con un enorme successo di pubblico da tutta Italia non c'è da stupirsi che qualcuno abbia deciso di rendere il Festival di Sanremo ancora più coinvolgente, con un gioco che permette di puntare sugli artisti . L'idea del FantaSanremo è nata nel 2019 da un gruppo di ragazzi marchigiani nel "Bar da Papalina" della frazione Corva di Porto Sant'Elpidio, è esplosa nel corso degli ultimi 3 anni, portando più di 300mila giocatori ad iscriversi al sito ufficiale.



Ecco come funziona. Ogni giocatore ha a disposizione cento "baudi", la moneta ufficiale del gioco creata in omaggio allo storico presentatore Pippo Baudo, con cui creare la propria squadra. Prima dell'inizio del festival era possibile acquistare (in senso figurato, dato che il gioco è completamente gratuito) cinque artisti per il proprio team, con quotazioni alte o basse in base al talento, l'esperienza e la tendenza a dare spettacolo. Per fare un esempio cantanti come Mahmood e Blanco o Achille Lauro avevano un valore superiore a 30 Baudi, mentre le nuove leve come Yuman o Matteo Romano avevano un valore di 14. Ogni giocatore ha dovuto quindi studiare una squadra con un mix di talenti con le monete a disposizione.

[Banner_Google_ADS]



Ma come guadagnano i punti i giocatori? Lo stabilisce un regolamento. Conta il piazzamento in classifica, in cui si va dai 50 punti per il primo classificato ai 5 per il 13°, ma sono previsti dei bonus anche per i motivi più disparati, come l'outfit monocromo o con fantasia floreale, le standing ovation, i ringraziamenti all'orchestra, se la presentazione avviene da un ospite o da una co-conduttrice, se l'artista è il primo o l'ultimo ad esibirsi.



A divertire i giocatori sono però i punti assegnati per i motivi più astrusi. Ad esempio vengono assegnati 50 punti se viene nominata sul palco la parola "papalina", in omaggio al bar in cui è nato il contest, 25 se si dice la parola "FantaSanremo" sul palco dell'Ariston o 20 se si saluta la "zia Mara", come ha fatto AKA 7even di fronte ad uno spaesato Amadeus.

[Banner_Google_ADS]



Alcuni punti possono essere assegnati per ragioni più assurde, come se durante l'esibizione chi si esibisce esegue flessioni, subisce "invasioni di campo" o addirittura se defeca sul palco. Ci sono anche degli omaggi agli atleti con il "Bonus Tamberi", se l'artista salta più di 2.37 metri o il "Bonus Jacobs" se un cantante corre 100 metri sul palco in meno di 9,80 secondi. Sono previsti anche dei punti in caso di morte dell'artista o nel caso venga inseguito dalle forze dell'ordine. Il regolamento prevede anche dei "malus" che fanno perdere punti, come se i cantanti o i brani vengono presentati con il nome sbagliato, si carpisce l'utilizzo dell'autotune, se qualcuno inciampa in scena, risulta positivo al Covid-19 o viene squalificato.

Al momento, dopo la seconda serata, a guidare la classifica è AKA 7even, per i ringraziamenti a pubblico e orchestra, l'outfit con fantasia floreale, i saluti alla "zia", "papalina" e "FantaSanremo" detti sul palco, mentre Yuman è ultimo con 15 punti dovuti al solo outfit monocromo e alla presentazione della co-conduttrice.

Con il contest gli spettatori, che hanno la possibilità anche di organizzarsi in team e mettere a confronto le rispettive classifiche, hanno un modo tutto nuovo di fruire il festival. In palio non c'è nulla, se non la soddisfazione di veder trionfare la propria squadra. Anche gli artisti stessi, compresi i "veterani" come Gianni Morandi, hanno dimostrato di apprezzare il contest e non vogliono sfigurare in classifica. Di sicuro nelle prossime serate non mancheranno le sorprese, il FantaSanremo è solo all'inizio.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: