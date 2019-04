Sport e cultura: tutti i prossimi grandi eventi, a luglio arriva "San Marino, che storia!"

Anticipati anche alcuni dettagli sulla manifestazione di punta: si chiamerà “San Marino, che storia!” Movimento, natura, spettacolo e ospiti dall'altra parte del mondo. Si sta delineando il programma degli eventi per la primavera e l'estate in Repubblica. Saranno mesi di sport che si unisce al fattore culturale, con gli effetti paralleli attesi dagli operatori turistici. Una prima anticipazione arriverà questo weekend con la “Titano XCO”: la competizione a più livelli tra mountain bike al parco di Montecchio, tra ostacoli naturali e artificiali e percorsi tortuosi. A maggio riflettori sulla gara ciclistica più amata: il Giro d'Italia che, dopo 21 anni, tornerà in Repubblica il 19 maggio. Passerà il Giro, ma non lo farà la 'carovana' di auto stravaganti della Mille Miglia. Motivo: sarebbe stato impossibile ospitarla, come ha spiegato il segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti, a soli 3 giorni dal Giro. Giugno mese di calcio internazionale e cultura nipponica. Il 18, 21 e 24 del mese sul Titano i Campionati Europei Uefa Under 21 al San Marino Stadium con Croazia, Romania, Francia e Inghilterra. Pochi giorni dopo, dal 28 al 30 giugno, confermato il Nippon Matzuri Festival dedicato alla cultura giapponese.

Quella di puntare sui grandi eventi sportivi e culturali è una scelta precisa, come conferma il segretario di Stato competente Marco Podeschi. “San Marino – dice – può dare un'immagine nuova e attrarre nuovi turisti”, specie chi cerca discipline sportive e piacere. I primi effetti già si vedono, spiega Podeschi, con l'aumento dei ciclisti che testano il percorso del Giro. Non ci sarà, invece, Timeline, per via di un contenzioso con la società che l'ha organizzato lo scorso anno. Al suo posto un nuovo evento: “San Marino, che storia!” è il titolo scelto per la manifestazione di punta della stagione. Ogni giorno, per tutto il mese di luglio, show alla Prima Torre e alla cava dei Balestrieri con i gruppi storici del territorio: sfilate di dame, rievocazioni da un lontano passato e l'arte della balestra. Dopo il viaggio nella storia, quello attraverso musica e sport. A luglio il Rally di San Marino e dal 30 agosto al 1° settembre tornerà Play DeeJay, con concerti e attività parallele legate al benessere. Il 15 settembre ancora spettacolo con i motori, a Misano, con la MotoGP.