Sport estremi, musica e arte: parte Smiaf, il festival dei giovani saperi

Equilibristi, arrampicatori, acrobati. La Repubblica si riempie di artisti di strada per la 14esima edizione dello Smiaf Festival: una tre giorni dedicata ad arte, musica e sport estremi, organizzata dall'associazione Marciamela. Per tutto il fine settimana, spettacoli, show e concerti animeranno il centro storico, mentre il cuore pulsante della manifestazione sarà il Campo Bruno Reffi, dove un palco ospiterà ogni sera un concerto e dove domenica sera la band Marlene Kuntz darà il via al suo Post Pandemic Tour. Per lo sport il punto di riferimento sarà l'Extreme Park, nella zona dell'Ex Cava Antica: un'area dedicata ad amanti dello sport e a coloro che invece vogliono cimentarvisi. Tanti gli spettacoli, come Highline show, la camminata di 300 metri sospesa tra le torri Guaita e Cesta. E il Trickline contest, in cui 16 rider provenienti da tutta Europa si sfideranno a colpi di acrobazie su una corda elastica a metà tra cielo e terra. Nella serata di venerdì, in Piazzale della Pieve, trampolieri e mangiafuoco per uno degli spettacoli di Teatro di Strada. Molte le attività anche per i più piccoli, con laboratori e spazio giochi.

