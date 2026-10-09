DALLA FIERA DI FRANCONFORTE Spotify, arrivano gli audiolibri anche in Italia: oltre 14mila titoli disponibili La piattaforma amplia la propria offerta oltre musica e podcast. Per gli abbonati Premium sono previste 12 ore di ascolto al mese, con la possibilità di acquistare ore aggiuntive o singoli libri

Spotify, arrivano gli audiolibri anche in Italia: oltre 14mila titoli disponibili.

Spotify, principale piattaforma di streaming musicale mondiale, amplia la propria offerta e porta gli audiolibri anche in Italia. L'azienda statunitense ha annunciato l'arrivo di un catalogo di oltre 350mila titoli, di cui più di 14mila in lingua italiana, che potranno essere ascoltati direttamente dall'applicazione, accanto a musica e podcast.

La novità rientra in un progetto di espansione internazionale presentato in occasione della Fiera del Libro di Francoforte. Entro la fine del 2026, Spotify punta a rendere disponibili gli audiolibri in oltre 180 Paesi, rispetto ai 22 in cui il servizio era già presente, raggiungendo potenzialmente più di 750 milioni di utenti.

Per gli utenti italiani che dispongono di un abbonamento Premium idoneo saranno comprese 12 ore di ascolto mensili senza costi aggiuntivi. Il beneficio riguarda gli abbonamenti individuali e i titolari principali dei piani Duo e Family. Chi desidera ascoltare più a lungo potrà sottoscrivere Audiolibri+, un abbonamento aggiuntivo da 8,99 euro al mese che offre altre 15 ore di ascolto. Sarà inoltre possibile acquistare pacchetti di ore supplementari oppure singoli audiolibri, senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento dedicato.

Il catalogo italiano comprende bestseller, classici della letteratura e opere di diversi generi, grazie anche alla collaborazione con importanti editori nazionali, tra cui Mondadori, Giunti, Emons e Fazi Editore.



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