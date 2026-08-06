SAN MARINO ANTIQUA Squadra che vince non si cambia: San Marino Antiqua guarda già alla seconda edizione Oltre 30mila le presenze. Pedini Amati: "Grande soddisfazione per i risultati"

Mentre prosegue l'estate e, con lei, gli eventi sul Titano, è tempo di bilanci per quelli conclusi. La prima edizione di San Marino Antiqua aveva il difficile compito di raccogliere e trasformare l'eredità delle Giornate Medievali, missione che può dirsi portata a termine con successo.

Il centro storico patrimonio UNESCO si è dimostrato cornice ideale di 800 figuranti, capaci di coinvolgere migliaia di visitatori tra spettacoli, rievocazioni storiche, antichi mercati e tornei. Un esperimento riuscito, tanto che c'è già chi guarda al futuro.

"Squadra che vince non si cambia - afferma il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - quindi rinnoviamo da subito la fiducia a questi gruppi storici che hanno dimostrato sul campo di essere stati molto bravi. Era la prima volta che i gruppi storici di San Marino, oltre che a 301 Filmont, si prendessero l'onere e l'onore di presentare un progetto antico che richiamava chiaramente alle tradizioni medievali".

A certificare l'impatto positivo dell'evento sono soprattutto i dati, a partire da quelli sul risparmio: la Segreteria del Turismo parla di 70mila euro di recupero economico rispetto agli anni scorsi, con una percentuale del 30%.

"Oltre 30 mila presenze nell'arco delle tre giornate, anche i numeri delle strutture recettive sono positivi, con 3.514 presenze nelle giornate di evento. Anche i dati della funivia sfiorano quasi 15.000 passaggi nell'arco dei tre giorni, quindi numeri assolutamente confortanti" spiega Annachiara Sica, dirigente dell'Ufficio Turismo.

Grande soddisfazione anche tra le associazioni storiche sammarinesi, che grazie a questa manifestazione si sono ritrovate per la prima volta a collaborare "in casa" all'intera organizzazione. "È stata una bella scoperta vedere come si può e si riesce a collaborare molto bene insieme, con successo - afferma Maria Grazia Fabbri, presidente Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice - siamo complementari, riusciamo ognuno ad avere la propria specialità".

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