MUSICA Sta per uscire la nuova canzone dei Beatles Il tutto grazie all’intelligenza artificiale

Entro la fine del 2023 uscirà la nuova canzone dei Beatles. Per gli amanti della musica e dei Beatles in particolare è una notizia incredibile. A darla è Paul McCartney, che compirà 81 anni il prossimo 18 giugno. Ha riferito di aver usato un software di intelligenza artificiale per realizzare una canzone che ha definito "la registrazione finale dei Beatles". Nell’intervista rilasciata a un programma sulla radio della Bbc ripresa da ilpost.it, McCartney ha spiegato che è stato possibile estrarre da una registrazione di scarsa qualità la voce di John Lennon, che morì nel 1980, e inserirla in una nuova registrazione fatta in studio. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale. Il musicista non ha specificato quale sia la canzone in questione, ma per la Bbc con probabilità è “Now and Then”, un brano composto da Lennon nel 1978, di cui in passato si era già parlato come di una possibile “reunion song” dei Beatles. "L’abbiamo appena completata e sarà pubblicata quest’anno", ha detto McCartney.

