TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:09 Il film dello YouTuber in un "polmone di ferro" 12:20 Rafael Mini, giornata di vigilia alle Olimpiadi: il portacolori di San Marino in pista nello slalom gigante 11:47 Referendum, le parole di Gratteri incendiano il confronto politico
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

"Stabat Mater": la grande danza sbarca al Titano, tra arte e spiritualità

Spettacolo della rassegna San Marino Teatro

13 feb 2026

Ispirato all’omonima composizione di Gioachino Rossini, lo “Stabat Mater” portato in scena dalla Compagnia Artemis Danza unisce arte, stile contemporaneo e spiritualità. Sul palco dieci danzatori e danzatrici, quasi ipnotici sulle coreografie di Monica Casadei. Lo spettacolo è un tributo corale all’anima delle donne e al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza — la Vergine Maria — figura archetipica del dolore materno. Suggestivo il live painting di Giuliano Del Sorbo.

Frutto di un percorso di ricerca pluriennale dedicato all’incontro tra danza e musica religiosa, "Stabat Mater" si configura come una preghiera collettiva senza tempo. 

Nel video estratti dallo spettacolo. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura