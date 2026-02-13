"Stabat Mater": la grande danza sbarca al Titano, tra arte e spiritualità

Ispirato all’omonima composizione di Gioachino Rossini, lo “Stabat Mater” portato in scena dalla Compagnia Artemis Danza unisce arte, stile contemporaneo e spiritualità. Sul palco dieci danzatori e danzatrici, quasi ipnotici sulle coreografie di Monica Casadei. Lo spettacolo è un tributo corale all’anima delle donne e al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza — la Vergine Maria — figura archetipica del dolore materno. Suggestivo il live painting di Giuliano Del Sorbo.

Frutto di un percorso di ricerca pluriennale dedicato all’incontro tra danza e musica religiosa, "Stabat Mater" si configura come una preghiera collettiva senza tempo.

Nel video estratti dallo spettacolo.