Stagione al via con il grande jazz di Rava e i Fearless Five

L'esperienza e il carisma di Enrico Rava incontra l'energia creativa di una nuova generazione di musicisti italiani rinnovando un'arte che parla ad ogni generazione. "Come su un'isola ideale – è lo stesso trombettista a dirlo – dove ognuno dà e riceve ciò di cui ha bisogno”. Così sul palco del Nuovo con i Fearless Five: Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodato alla chitarra elettrica e acustica, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Evita Polidoro alla batteria e voce. Enrico Rava: sulla scena dagli anni '60, varie esperienze musicali ne fanno uno dei musicisti più apprezzati del jazz italiano e internazionale. Fondamentale il capitolo americano con progetti insieme ai grandi da Gato Barbieri, Path Metheny a Michel Petrucciani, per poi portare la sua musica in tutto il mondo. Schiettezza umana oltre che artistica per un talento fuori dagli schemi; artista rigoroso curioso, libero da convenzioni.







