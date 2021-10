Stagione in positivo per i Musei, Testaj: “Proseguiamo nella valorizzazione dalla nostra offerta”

Sono i numeri a parlare di una stagione felice anche per il turismo culturale: 186mila visite paganti nel circuito dei musei e dei monumenti di San Marino, più 9mila visite da parte dei sammarinesi o a titolo gratuito. In un anno ancora segnato dalla pandemia, bilancio in positivo per gli Istituti Culturali: “L'estate è stata piena di visitatori, soprattutto da luglio – commenta il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj - per le rinnovate condizioni di equilibrio trovate dopo la fase più acuta dell'emergenza. Abbiamo potenziato la nostra offerta con risultati buoni che hanno premiato gli sforzi fatti”.









Offerta potenziata e variegata: dalla Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo, alla mostra 'Foco mettesti?' nei 700 anni della morte di Dante fino all'esposizione 'Al calar della notte”, al Museo di Stato, accanto alla valorizzazione delle collezioni dello Stato: “Un lavoro iniziato nel 2018 - prosegue Testaj - con la Collezione d'Arte Moderna e l'apertura della Galleria Nazionale; quest'anno l'inaugurazione del Museo del Francobollo e della Moneta. Andremo avanti con la revisione delle altre collezioni museali per qualificare sempre più la nostra offerta”. Prossima tappa: il rinnovamento degli spazi espositivi dal Museo delle Armi Antiche, presto chiusa al pubblico per l'avvio dei lavori.

Nel video, l'intervista al Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj