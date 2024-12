Stagione Teatrale, ieri sera "L'angelo della storia" al Titano

Stagione Teatrale, ieri sera "L'angelo della storia" al Titano.

Ieri sera al Teatro Titano in scena "L’Angelo della Storia", premio UBU 2022 come Miglior Spettacolo dell’Anno, creato dal collettivo Sotterraneo, nato a Firenze nel 2005. Lo spettacolo trae spunto dall’ultimo lavoro di Walter Benjamin, in cui il filosofo descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi. L’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ma una tempesta – metafora del progresso che avanza – gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti. Ogni lavoro del gruppo è una sonda che indaga le possibilità linguistiche del teatro, come spazio al tempo stesso fisico e intellettuale.

