EVENTI EMILIA Stai "Concentrico" con MagdaClan a Carpi MAGDACLAN CIRCO al “Concentrico Festival” carpigiano per l'estate modenese con lo spettacolo EMISFERO

La compagnia di origine belga viene dalla scuola circense contemporanea di Torino è basa la sua originalità sulla sperimentazione. MAGDACLAN ha rivoluzionato in 12 anni la poetica del circo contemporaneo. Al CONCETRICO FESTIVAL carpigiano portano con EMISFERO la loro sfida tra popolare e multiforme. Artisti trentenni della complessità performativa giocano sui “disequilibri fragili” del gruppo in scena per un viaggio... intorno all'uomo. Fatica fisica ed equilibri complicati dentro la magia del “noveau cirque”: la complicità (attore/pubblico) - secondo MagdaClan - è un circo(lo) di vita. “La mente funziona solo se si apre” - Albert Einstein.

