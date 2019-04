Stan&Ollie: la vita in un film

la pellicola su Stanlio e Ollio

STAN and OLLIE o anche BABE per gli americani, i comici che contendono a Charlie Chaplin la fama universale di sempre, rivivono sul grande schermo davvero in modo originale. Nel film di Jon Baird tratto dal libro di Mariot si parte dalla fine intorno al 1953, dopo la guerra e la fama raggiunta nel 1937, quando i famosi artisti ormai al crepuscolo tornano per una tournée teatrale in Inghilterra e Irlanda dapprima in teatrini semivuoti di provincia poi in un nuovo successo londinese, che li riabilita in tutto il mondo (da quel momento anche la tv e i giornali li riscopriranno per sempre). Steve Coogan (Stanlio) e John Reilly (Ollio) sono davvero grandi interpreti, malinconici e ironici, del duo artistico di amici sul set e nella vita tanto da condividerla tutta in estrema ironia con mogli e figli fino alla morte di Hardy nel 1957 seguito, al ritiro dalle scene, otto anni dopo da Laurel. Un rarissimo filmino famigliare ce li mostra nel 1956 in carne e ossa... soprattutto Ollio!

fz