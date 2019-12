PRIMA FILM CIRCONDARIO STAR WARS: Episodio 9, infinito... In tutte le sale del circondario e dal 25 dicembre anche a San Marino l'ultimo capito della saga di GUERRE STELLARI con L'ASCESA DI SKYWALKER si conclude dopo 42 anni il terzo ciclo di episodi in 9 capitoli cinematografici ideati da LUCAS

Intanto sono 155 minuti serrati per oltre 2 ore e ½ di inseguimenti intergalattici rocamboleschi e battaglie spaziali sicuramente spettacolari. Confezione “PULP divertente” e scenografie “concettuali” del mitico RICK CARTER per un prodotto “suggestivo” (secondo la critica newyorkese e californiana). Gli ingredienti sono gli stessi e LUCAS parte da qualche anno dopo la fine dell'VIII episodio a galassia in decadenza. RESISTENZA battuta. NUOVO ORDINE erede del VECCHIO IMPERO ancora in auge. Bene e male siderali si fronteggiano sempre tra le stelle (in alto) e tra gli abissi oscuri (in basso). L'ultimo cavaliere jedi è una 'cavaliera', la bella e determinata REY, a guidare la nuova resistenza. Vertigini, colpi di scena e robot, vecchi e nuovi. Altra primattrice ed eroina in evidenza DAISY RIDLEY e tante new entry, che fanno pensare a un finale non finito... la storia è sempre quella: infinita.

