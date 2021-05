ESC 2021 Stasera la prima semifinale in tv: passeranno in 10 su 16 Tanti spettatori alla Ahoy Arena per uno dei primi eventi internazionali col pubblico. Severi protocolli di sicurezza anti-covid per tutti. Sala stampa "triste" per la morte di Battiato, protagonista all'Esc nel 1984 con Alice

Pubblico in fila agli ingressi della Ahoy Arena di Rotterdam, fin da ieri pomeriggio, per assistere alla “jury rehearsal della prima semifinale dello Eurovision 2021” e cioè la prima versione di ciò che si vedrà questa sera in tv. Ieri sera le giurie si sono già espresse ma l'esito resta segreto fino a questa sera quando verrà combinato con il televoto per arrivare alla designazione dei 10 artisti, su 16, che accederanno alla finale di sabato, alla quale sono invece ammessi di diritto i cosiddetti big five – e cioè gli artisti di Francia, Spagna, Germania, Italia (coi Måneskin) e il Regno Unito – oltre all'Olanda, in quanto paese ospitante.

Come è andata la prova giuria di ieri sera? Intanto ha fatto, per così dire, da apripista, come grande evento musicale con spettatori in era covid, se si escludono pochissimi precedenti. Tutti e 3000 gli spettatori ammessi hanno dovuto seguire severi protocolli anti-pandemia, ovviamente, così come giornalisti e gli stessi artisti. Chi lavora qui allo Eurovision è regolarmente sottoposto a tamponi e non può avere contatti al di fuori delle persone controllate.

In quanto alle performance dei 16 artisti, i siti specializzati Eurovision, hanno già ipotizzato chi supererà la prima semifinale, chi no e anche gli incerti ma non sarebbe la prima volta le previsioni degli esperti vengono smentite, quindi attendiamo pazientemente questa sera per vedere chi ce la farà e chi no. Da annotare che ben tre artisti, in rappresentanza di Ucraina, Romania e Malta, hanno ripetuto ieri sera l'esibizione, lamentando problemi tecnici.

Stasera dunque la prima semifinale, domani invece cominciano le prove della seconda semifinale di giovedì che, lo ricordiamo, sarà aperta dalla nostra Senhit oggi impegnata nelle farà prove di “Adrenalina”, insieme ai ballerini e a tutto allo staff, nella sala dedicata all'interno dell'hotel dove alloggia la delegazione sammarinese. Ma in sala stampa oggi non si discute solo degli artisti in gara in questa edizione perché in tanti sono rimasti colpiti dalla scomparsa di Franco Battiato. Grande protagonista della musica italiana dagli anni '80 in poi, che rappresentò l'Italia all'Eurovision nel 1984 insieme ad Alice con la bellissima “I treni di tozeur” che all'epoca gli valse la quinta posizione.

