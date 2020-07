SPETTACOLO Stasera mi butto: 30 anni fa la vittoria di Carlo Frisi

Carlo Frisi festeggia i 30 anni dalla vittoria a "Stasera mi butto" primo campionato imitatori andato in onda su Rai 2 in diretta dal Bandiera Gialla di Rimini. Programma che ebbe una media di 8 milioni di spettatori, un record per l’estate. “Ricordo sempre con affetto quel programma, che mi ha decretato campione italiano imitatori e dato la possibilità di lavorare poi con Raffaella Carrà fino al Bagaglino dove ho avuto il piacere di esibirmi per 25 anni” - ricorda Carlo Frisi che da diversi anni risiede a San Marino. Un cast formidabile: il conduttore Gigi Sabani, l’autore e regista Pier Francesco Pingitore, gli autori Ugo Porcelli, Alfredo Cerruti, Arnaldo Santoro, la sigla scritta da Renzo Arbore e la produzione di Bibi Ballandi.

