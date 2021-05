ESC 2021 Stasera per Senhit la prova giuria: sarà decisiva per il passaggio in finale Domani la seconda semifinale col pubblico in presenza e il televoto. L'Islanda parteciperà con un video preregistrato: un componente del gruppo Daði og Gagnamagnið è risultato positivo al Covid

Alle 21:07 precise Senhit canterà sul palco dello Eurovision per la prova giuria che non viene diffusa in tv ma è importante perché il verdetto dei giurati sarà combinato con il televoto di domani sera per stabilire i 10 paesi – sui 17 della seconda semifinale – che accederanno alla finale di sabato. L'Islanda, dopo che un componente del gruppo Daði og Gagnamagnið è risultato positivo al Covid, parteciperà con un video-preregistrato nei giorni scorsi. Oggi intanto, per Senhit, è stata la prima occasione per provare il brano con il rapper americano 'Flo Rida' che – dopo i tanti dubbi dei giorni scorsi - è arrivato solo ieri qui a Rotterdam.

Nel video l'intervista a Senhit subito dopo la 'Dress rehearsal 1' di oggi pomeriggio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: