EVENTI EMILIA Stay baritoned: il groove-jazz in pieno '700 “BARITONE JAZZ - explosion” al Teatro settecentesco Mazzacorati di Bologna il Milone-Todeschini duo

Il sax baritono (essenziale, basso tonale, e profondo) è lui: Francesco Milone accompagnato dall'Hammondista, alle testiere, il pianista Alessandro Todeschini. Nuove armonie jazzate, sì, aperte al groove e allo swing (raffinate e baritonali per sassofono). Il repertorio per hammond si sposa con i fiati tonali bassi secondo una scaletta modulata sui classici: Jimmy Smith e Lou Donaldson con Turrentine e Jack McDuff. Si percepisce il jazz club anni Sessanta vivace e ballabile con la raffinatezza della ricerca dell'hard bop (improvvisazioni tra blues e gospel anni Cinquanta). Francesco Milone (di Ostuni ma bolognese d'adozione) è un talento cristallino dello strumento e ha suonato sin da giovanissimo con la Doctor Dixie Jazz Band di Lucio Dalla. Alessandro Todeschini è un hammondista jazz da sempre sulla scena emiliana e bolognese. Il suo lavoro è strettamente legato al progetto BARITONE di Milone con il suo taglio groove originale e musicalmente internazionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: