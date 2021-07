EMILIA SPETTACOLI Stefano Bicocchi in arte Vito fa "il borghese" a teatro Nell'ambito de I TEATRI in Emilia stasera ai Chiostri di San Pietro di Reggio “Il borghese gentiluomo” tratto da Molière protagonista il comico VITO prodotto da NoveTeatro

Un piccolo borghese da far ridere vuole con le agiatezze e le ricchezze diventare aristocratico e nobile di maniere e cuore non solo per amore. VITO interpreta con l'ironia che lo contraddistingue e la mimica nota al grande pubblico un personaggio classico in modo comico per il divertimento “universale”. Il canovaccio teatrale da Commedia dell'Arte di Jean-Baptiste Poquelin in arte Molière, resiste al tempo innovandosi dopo ben 350 anni dalla prima scrittura. Testo della contemporaneità visti i presupposti attualissimi, oggi, nella società del divenire senza essere... anche “il Borghese” del famoso teatrante francese è un eroe da strapazzo preso in giro da una platea (pletora) di finti professionisti del nulla capaci di trasformare la critica in pettegolezzo. Complice dello spettacolo la perfetta macchina teatrale orchestrata, allora come ora, per farci ridere di noi perché nel moderno mondo della comunicazione, adesso, siamo tutti borghesi piccoli, piccoli, ridicoli eredi dei piccolo- borghesi di un tempo.

fz

