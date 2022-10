PARMA SPETTACOLI Stephen King al Teatro Due “MISERY” di William Goldman tratto da Stephen King per la regia di Filippo Dini al Teatro Due di Parma coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova

La traduzione, che risente della pellicola sceneggiata da Goldman e del capolavoro letterario di King, è di Francesco Bianchi. Rimane una storia nera, claustrofobica e folle, di grande effetto anche sul palcoscenico: un orrore senza limiti recitato teatralmente in modo estremo... Un testo (scenggiatura e copione) senza tempo sulla mente contorta e l'stinto omicida di chi non sa amare neanche se stessa (i minimi termini per sopravvivere tra l'altro). Nella storia, lo scrittore Sheldon (Aldo Ottobrino) è perseguitato a morte dalla fan e infermiera mentalmente disturbata Annie Wilkes (Anna Scommegna). Soggetto già interpretato e diretto da Filippo Dini vincitore del Premio Le Maschere per il teatro. Grazie ai macchinisti e ai movimenti di scena lo spettatore si ritrova poco a poco dentro la rappresentazione interamente coinvolto come se leggendo il libro entrasse nel film.

