RASSEGNA CIRCONDARIO Storia animata d'amicizia Bigfoot “Tiberio Cine Picnic” al Parco Marecchia serata famiglie con un capolavoro animato MISTER LINK di Chris Butler storia leggendaria del Bigfoot il nostro presunto antenato “Piedone”

In origine negli States (candidato all'Oscar 2020 per l'animazione) era MISSING LINK (nello suo amplio e doppio significato di scomparso, nascosto, e ricercato con curiosità) misteriosamente trasformato in Italia nel MISTER alias SUSAN... capolavoro cinematografico 'artigianale' in stop motion e plastilina, LINK, bigfoot o Yeti qualsivoglia “Piedone” è un mondo di immaginari mastodontici a cartoni animati dello Studio Laika in una tecnica considerata “underground”. Avventura e sentimenti colorati a pennello in tavole e pannelli passati al computer. Mister Link tenterà un viaggio nella mitica Shangri-La patria degli Yeti per ricongiungersi ai suoi simili perché solo l'amicizia può rendere felici. “Un film necessario in tempi difficili” - scrive il fumettologo Andrea Fontana.

