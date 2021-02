SAMMARINESI Storia di Pietro, il falegname di Serravalle Un ricordo di vita dell'artigiano Pietro Berardi morto a 97 anni il giorno di Sant'Agata, dalla sua casa serravallese una testimonanza d'affetto

“E Pléss”, pelle liscia e tirata, così ricordano in Paese il falegname tutto nervi e ossa che aveva lavorato mantenendo da giovanissimo anche i fratelli; emigrando, poi, con la moglie Liliana in America. Era stato a Brooklyn e con la fatica delle mani si era fatto onore tornando a casa dopo 10 anni con un figlio, Stefano. Lascia una pace e una gioia indicibili a casa sua, come quando da miliziano distribuiva non solo pane dell'Annona agli sfollati con la Guardia confinaria, lui sapeva bene cosa vuol dire avere bisogno... Passione e amicizia ne aveva da vendere con i suoi 97 era un combattente, e lo è stato fino alla fine. Dava tutto e dalla sua bella famiglia con nipoti e pronipoti: ha avuto cento volte di più, e lo sapeva bene: vero Pietro!?

Interviste con: LILIANA BARBANTI Moglie di Pietro e STEFANO BERARDI Figlio di Pietro

