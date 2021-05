CORTO SOCIALE RN Storia di prostituzione ispirata da don Benzi Tiberio d'essai, la sala d'autore riminese aperta al pubblico, propone abbinato al cartellone il film breve “BALLERINA”, storia di segregazione e dolore, di Kristian Gianfreda della Papa Giovanni XXIII

BALLERINA è il corto sociale 2021 vincitore al Festival di New York e Kristian Gianfreda viene da un incredibile successo di pubblico e critica nel 2019 con il suo primo lungometraggio SOLO COSE BELLE ambientato nella comunità di Don Benzi. Il film breve racconta di una prostituta scaricata e tramortita come un sacco da buttare da un'auto. La donna si trascina lungo la periferia in piena notte un autobus la raccoglie per trasportarla fino al capolinea... Tra visione e sogno una bimba vuole diventare ballerina mentre un ragazzo molesta una coetanea e degli energumeni tentano lo stupro. Sono oltre 200 le giovani prostitute uccise in strada anche a Rimini negli ultimi 20 anni. “Nicoletta” muore nel 2017 dopo aver lottato fino alla fine. Proveniva dalla campagna dove viveva con i nonni. La profonda solitudine l'ha uccisa. Non si può tacere il traffico delle schiave e lo sfruttamento sessuale dei giovanissimi che continuano incessantemente da tutta Europa.

