PRIMA FILM RSM Storia di un eroe gentile IL NIBBIO, vita e morte di Nicola Calipari in un film d'azione in cronaca all'Italiana, con Claudio Santamaria e Alessandra Bergamasco coprodotto dalla Rai proposto da San Marino Cinema

Calipari è “il Nibbio”, un eroe dei Servizi militari (medaglia d'oro al valore) che muore salvando la reporter del "Manifesto" Giuliana Sgrena sequestrata dagli islamisti a Bagdad nel 2005. Un agguato mortale a un posto di blocco statunitense vicino alla libertà (l'aeroporto) lo porta via dall'amore dei suoi cari. La Cia aveva una diversa strategia che prevedeva un blitz (saltato e sbagliato) mentre Nicola aveva mediato tra le fazioni irachene portando Giuliana in salvo. Il Sismi aveva coinvolto anche la Croce Rossa che prestava aiuto e soccorso alla popolazione. Gli americani volevano proteggere l'ambasciatore Negroponte ma agendo con una certa doppiezza... hanno ostacolato la tregua e indirettamente agevolato la morte di un uomo vero fino in fondo.

