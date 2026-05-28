Storia di un maestro in tutto

PUPI, il privato e la vita!, il cinema e la musica, il jazz: ritratto bolognese a 6 mani (guidato da lui). La spontaneità artistica e creativa di AVATI dietro e davanti alla cinepresa: spiato da due uomini di cinema emiliani dentro le parole di amici, famigliari, e suoi attori. L'universo creativo di un 87enne instancabile (50 pellicole) e inesauribile (oltre 60 sceneggiature e adattamenti). Documento intimo e collettivo basato sulla capacità di raccontarsi del regista. L'inventore del “gotico padano” dentro un'originalissima “poetica avatiana”: come dentro un film, appunto, il suo.







