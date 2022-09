Storia di un "mirmecologo" libero

Luigi Lo Cascio è Braibanti, ex partigiano appassionato studioso del mondo egualitario delle formiche (mirmecologo), poeta piacentino e uomo libero. Elio Germano è un giornalista che lo racconto in cronaca nel processo per plagio ( e omosessualità) nel 1968. L'intellettuale avrebbe sottomesso psicologicamente, secondo famiglia e accusa, anche fisicamente un giovane 'adepto' del suo cenacolo culturale e politico finendo poi condannato per plagio a 9 anni di carcere. Un processo senza reato: nessuno tranne la madre e il cronista dell'Unità (poi licenziato) sostennero la battaglia di libertà personale di Braibanti né il suo partito tantomeno i benpensanti. Testi poetici e tanta bellezza quella trasposta sullo schermo da Amelio nel parlare d'amore e lottare per il “bene comune”, la persona.