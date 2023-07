RASSEGNA ESTIVA CIRCONDARIO Storia diversa di due fratelli identici Il Bellaria Film Festival si sposta sul mare all' ex colonia Roma con la proiezione del film Premio Casa Rossa LA TIMIDEZZA DELLA CHIOME di Valentina Bertani

LA TIMIDEZZA racconta il passaggio alla vita adulta di due gemelli milanesi di origine ebraica, JOSHUA e BENJAMIN ISRAEL, portatori di una certa disabilità psichica. I fratelli identici nonostante le difficoltà intellettive godono di un carisma e una caparbietà unici per l'educazione famigliare ricevuta in un legame che non si spezzerà mai.

