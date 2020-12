Questa mattina, dalle 10:30, lo storico Verter Casali analizza "storia e simbologia di Palazzo Pubblico”, in una dissertazione sul “luogo della vita istituzionale sammarinese”. L'iniziativa, promossa dai Capitani Reggenti e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Congresso di Stato e, in differita, da San Marino Rtv.