Storia in Flanella: fatti e leggende di San Marino rivivono nel podcast di Giuseppe Giardi

Chi ha detto che la storia non possa essere "pop"? Basta un dispositivo elettronico, un paio di cuffie e tanta curiosità. Al resto pensano il giovane storico sammarinese Giuseppe Giardi e la redazione di Storia in Flanella: un podcast nato circa un anno fa. E ora il lancio di una nuova serie tutta dedicata al Titano.

Già trasmessa la prima puntata sulla figura del Santo Marino e la fondazione della Repubblica. Il podcast si può seguire sia in audio che in video, su YouTube - nel profilo di Storia in Flanella - e sulla piattaforma Spotify. Il segreto è la formula narrativa: si parte sempre dalla ricerca, tramite varie fonti e saggi, per poi riproporre tutto in parole comprensibili e, perché no, leggere.

Al podcast collaborano Marco Bernucci, sammarinese appassionato di storia, e Luca Zucchi per la parte video. L'iniziativa ha il supporto delle istituzioni sammarinesi, grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali e il direttore Paolo Rondelli.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Giardi (storico e conduttore di Storia in Flanella)