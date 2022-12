Storia in Flanella: fatti e leggende di San Marino rivivono nel podcast di Giuseppe Giardi Già pubblicata la prima puntata della nuova serie. Prossimo appuntamento nei primi giorni del 2023

Chi ha detto che la storia non possa essere "pop"? Basta un dispositivo elettronico, un paio di cuffie e tanta curiosità. Al resto pensano il giovane storico sammarinese Giuseppe Giardi e la redazione di Storia in Flanella: un podcast nato circa un anno fa. E ora il lancio di una nuova serie tutta dedicata al Titano.

Già trasmessa la prima puntata sulla figura del Santo Marino e la fondazione della Repubblica. Il podcast si può seguire sia in audio che in video, su YouTube - nel profilo di Storia in Flanella - e sulla piattaforma Spotify. Il segreto è la formula narrativa: si parte sempre dalla ricerca, tramite varie fonti e saggi, per poi riproporre tutto in parole comprensibili e, perché no, leggere.

Al podcast collaborano Marco Bernucci, sammarinese appassionato di storia, e Luca Zucchi per la parte video. L'iniziativa ha il supporto delle istituzioni sammarinesi, grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali e il direttore Paolo Rondelli.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Giardi (storico e conduttore di Storia in Flanella)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: