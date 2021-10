Storia teatrale del “Presidente partigiano” di tutti

Indimenticabile Sandro Pertini ancora vivo negli spezzoni televisivi anni 70 e 80 dal Mondiale 82 alla Strage di Bologna. Una figura vicina per gli italiani divenne una sorta di “nonno” per i bambini e di icona pop in fumetti e canzoni. La nazione e la gente comune si riconosceva nella figura semplice, immediata e sanguigna, pulita del presidente. Raccontare la storia di Pertini -“un italiano vero”- lungo tutto il 900 memoria di un uomo politico inimitabile. Ciò che eravamo e come siamo diventati. Un'etica civile e sociale imperniata sulla condivisione del cuore così alta da toccare tutti: giovani, anziani e bambini. Secondo la Compagnia dell'Argine quell'uomo “ha germinato pensieri”, duraturi.

