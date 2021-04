SERATA FILM RSM 'Storico' Scorsese al CineConcordia San Marino Cinema porta al Concordia, solo stasera alle 21, la filmografia d'autore di Martin Scorsese con “GANGS OF NEW YORK” del 2001 protagonisti DiCaprio e Cameron Diaz

L'opera filmica è frutto del saggio sociologico di fine anni 20 del Novecento scritto da Herbert Asbury proprio sulle faide di quartiere newyorkesi e il sottobosco violento e malavitoso che scatenò una sorta di guerra civile cittadina per bande. Ebrei, irlandesi e italiani, nel bel mezzo della segregazione razziale nord-sud provocò a tal punto Scorsese da fargli girare “GANGS” ambientato nel 1846. Radunò un cast (Daniel Day-Lewis torna a recitare per lui dopo il ritiro a Firenze, ad esempio) e un budget stellari imbastendo in una produzione infinita (girato anche a Cinecittà) che fece lievitare costi e polemiche. Solo così “il WESTERN divenne GANGSTER-MOVIE da guerra civile” - sostenne il regista. Una storia informale della FRONTIERA nella città. Linea sporca e piena di sangue per rivalsa e vendetta. Un figlio che vendica il papà uccidendo un padre-padrone di quartiere.

fz

